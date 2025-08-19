Национальную транспортно-логистическую платформу РФ свяжут с аналогичной системой Китая

Президент России Владимир Путин поручил Минтрансу РФ создать национальную цифровую транспортно-логистическую платформу. Она будет взаимодействовать с цифровыми платформами Китая. Об этом сообщил советник Президента РФ Игорь Левитин на сессии III Международного форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«У Китая уже разработана цифровая транспортная модель. Вот ее теперь надо будет состраховать. Это тяжелая работа для обоих министерств транспорта, но бизнес идет впереди, они уже между собой стыкуют свои программы, свои кабинеты. Думаю, что совместная работа по цифре Правительств и бизнеса даст необходимую модель», – отметил специальный представитель Президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта.

Левитин подчеркнул, что «в будущем транспортная логистика будет только цифровой».

«У нас транспорт перелопачивает 136 видов документов на груз. Все это сегодня делается вручную. Задача – оставить 18. Понятно, что это все будет делать цифра», – отметил он.

По словам советника Президента РФ, Россия и Китай – государства-члены БРИКС. «Там также стоит задача создать цифровую транспортную модель. Думаю, Китай здесь будет как раз одним из тех, кто нам поможет в этом вопросе», – подчеркнул он.