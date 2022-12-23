Национальному музею РТ предложили перевести фонды в здание, откуда съехал Госархив РТ

Национальному музею РТ, который находится в историческом здании Гостиного двора на современной площади 1 Мая напротив Казанского Кремля, передали в оперативное управление под размещение фондов здание на Декабристов, 4, откуда в конце прошлого года съехал Госархив РТ. Помещения нуждаются в реконструкции и приспособлении под музейное хранение, концепция которого пока обсуждается, сообщила на итоговой встрече года со СМИ министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Музейное дело очень жестко регламентируемое. Сейчас мы анализируем, что необходимо для того, чтобы в переданном нам здании на Декабристов, 4 сделать полноценное фондохранилище, поскольку есть на то требования к организации хранения – это и температурно-влажностный режим, и концепция стеллажей, и обеспечение системой пожаротушения, и другие нюансы», – сказала глава Минкульта РТ.

Она также подчеркнула, что тяжелее всего приходить к консенсусу, имея в виду новостной сюжет середины ноября, в котором главный хранитель Национального музея Лилия Саттарова констатирует отсутствие условий хранения ценнейших экспонатов, в частности древнеегипетской коллекции.

«Культура должна строиться на консенсусе. Невозможно насильно выключить одну из сторон, надо постараться понять. Должен быть взвешенный консенсус, когда мы услышали друг друга, согласились, что это единственно верное решение. Идет пока обсуждение», – отметила Аюпова.

Проблема состояния фондохранилищ Национального музея, напомним, многолетняя. После пожара в конце 1980-х годов была отреставрирована лишь часть исторического здания. Проект реставрации помещений, где сейчас находятся фонды, разрабатывался, но так и не подошел пока к реализации. Передача здания на Декабристов, 4 по наследству от Госархива РТ, по-видимому, призвана разрешить ситуацию с затянувшейся реставрацией фондохранилищ в Национальном музее РТ.

Подробный материал о состоянии фондохранилищ и экспонатов в Национальном музее РТ читайте в ближайшее время на сайте «Татар-информа».