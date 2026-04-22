Национально-культурные объединения Татарстана передали бойцам СВО гуманитарную помощь

Национально-культурные автономии Ассамблеи народов Татарстана совместно с Ресурсным центром «Опора героев» организовали выезд к военнослужащим для доставки гуманитарной помощи, сообщили в Информационном центре ДДНТ.

Фото: addnt.ru/nacionalno‑kulturnye-obedineni

Руководитель Исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин, который сопровождал груз в зону СВО, отметил, что в сборе и доставке участвовали национально-культурные автономии азербайджанцев, греков, казахов, китайцев, чеченцев Татарстана, осетинский национально-культурный центр, а также сотрудники Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана.

Бойцам передали мотоциклы, противодроновые установки, эвакуационные колеса, медикаменты и товары первой необходимости.

В 2025 году национально-культурные объединения Татарстана отправили более 500 тонн гуманитарной помощи общей стоимостью около 80 млн рублей. В состав груза вошли 16 легковых автомобилей («УАЗ», «Нива»), 2 автомобиля КамАЗ, стройматериалы, медикаменты, генераторы, квадрокоптеры, мотоциклы, квадроциклы, сварочные аппараты, радиостанции, теплая одежда, плащи-невидимки, противоосколочные костюмы, тепловые пушки, продукты длительного хранения.

Валиуллин поделился, что за этими цифрами – молитвы на разных языках и одно на всех желание: «Победа будет за нами!». Инициатива подчеркивает сплоченность многонационального сообщества Татарстана в поддержке военнослужащих, а участники акции разделяют общее стремление к победе, добавил он.