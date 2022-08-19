Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия удмуртов Республики Татарстан» основана 5 марта 2004 года.

Первая национально-культурная автономия удмуртов была создана в Балтасях. Ныне подобные сообщества активно работают в Казани, Набережных Челнах, Менделеевске. В арсенале их работы солидные краеведческие и этнографические проекты, создание фольклорных ансамблей («Родник», «Инважо» («Радуга») и др.) и проведение национальных праздников.

Цель Автономии — содействие в реализации конституционных прав удмуртов на сохранение, развитие и использование национального языка, сохранение и развитие самобытной культуры, обычаев и традиций.

Организация является лауреатом премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2019 году.

Своеобразным культурным центром для казанских удмуртов стали: музей удмуртской культуры, открытый в Авиастроительном районе Казани и фольклорный ансамбль «Инважо», созданный под руководством Е.И. Хамитовой.

Официальный сайт организации: https://udm.addnt.ru