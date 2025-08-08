Национальная выпечка и гимны от артистов: как пройдут выборы Раиса Татарстана в Москве

На выборах Раиса Татарстана, которые пройдут 14 сентября, организуют экстерриториальный избирательный участок в Москве. Избиратели смогут отдать свой голос в здании Полпредства республики в России. Как проголосовать в нем, если находишься в столице по работе или учебе, — в материале «Татар-информа».





Центральная избирательная комиссия Татарстана приняла решение об образовании экстерриториального избирательного участка в Москве

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстанцы просили об избирательном участке в Полпредстве РТ в России

Центральная избирательная комиссия Татарстана приняла решение об образовании экстерриториального избирательного участка в Москве. Он будет организован для проведения голосования на выборах Раиса РТ, которые состоятся 14 сентября. Участок расположится в здании Полномочного Представительства РТ в РФ в Москве по адресу: 3-й Котельнический переулок, д. 13/15, строение 1.

Сегодня в Казани в общественном пространстве «Точка выбора» выступил вице-премьер республики – полномочный представитель РТ в России Равиль Ахметшин. Он напомнил, что занимает это пост с 2010 года и уже получал запросы от татар в Москве о создании экстерриториального избирательного участка в здании Полпредства.

В этом году Ахметшин обратился с этим вопросом в ЦИК Татарстана, который поддержал идею.

«Я думаю, это будет очень правильное решение», – констатировал полпред Татарстана в России.

Равиль Ахметшин рассказал, что уже получал запросы от татар в Москве о создании экстерриториального избирательного участка в здании Полпредства Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Живое исполнение гимнов России и Татарстана и национальная выпечка

Избирательный участок на выборах Раиса Татарстана в Москве откроется в 7 утра и проработает до 8 вечера. Ахметшин анонсировал на открытии живое исполнение гимнов страны и республики.

«Гимн Российской Федерации будет исполнять наш земляк, заслуженный артист России Владимир Кудашев. Гимн Татарстана исполнит заслуженная артистка РТ Ляйсан Мингазова», – рассказал Ахметшин.

На избирательном участке также будут выступать творческие коллективы, которые пригласит Автономия татар Москвы, там же будет организован буфет с национальной выпечкой.

Избирательный участок на выборах Раиса Татарстана в Москве откроется в 7 утра и проработает до 8 вечера Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для удобства студентов московских вузов и командированных с пропиской в Татарстане

Решение о создании экстерриториального избирательного участка в Москве принято для удобства жителей Татарстана, которые временно находятся в столице по учебе, работе, в командировке или по семейным обстоятельствам.

Конкретной цифры о том, сколько татарстанцев проживает в Москве, нет, признался Ахметшин. Но, исходя из количества земляков, которые входят в общественные объединения и посещают тематические события типа Сабантуев, полпред пришел к выводу, что это около 500 тыс. татарстанцев.

«В Москве проживает и работает много наших земляков, которые прикомандированы или обучаются в вузах, и они хотят участвовать в выборах», – сказал Ахметшин.

Особые надежды в Полпредстве возлагают на молодежь, особенно на студентов московских вузов – их, по данным Ахметшина, порядка 3,5 тыс. человек. Кроме того, Минобразования и науки Татарстана готово предоставить Полпредству списки тех абитуриентов из республики, кто поступит в Москву в этом году.

В 22 вузах российской столицы созданы татарстанские клубы молодежи, с 12 вузами у Татарстана подписаны соглашения о сотрудничестве.

«С 15 по 21 августа у нас состоятся Дни культуры Татарстана в Москве, которые ежегодно посещают в среднем более 5 тысяч наших земляков. Плюс церемонии возложения, творческие вечера, встречи с писателями, киновечера. В основном, конечно, ходят наши земляки. Поэтому есть надежда, что будет большая активность избирателей на выборах, которые осознанно придут и проголосуют», – сказал Ахметшин.

«Мы не ставим никаких задач по цифрам избирателей. Мы создаем возможность для наших земляков в Москве проголосовать», – ответил в свою очередь председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

Андрей Кондратьев: «Мы не ставим никаких задач по цифрам избирателей. Мы создаем возможность для наших земляков в Москве проголосовать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как выбрать удобный участок для голосования, в том числе в Москве

Проголосовать на выборах Раиса на избирательном участке в Москве смогут все граждане, имеющие постоянную регистрацию на территории Татарстана, но нужно воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель».

Заявления по технологии «Мобильный избиратель» принимаются:

﻿﻿с 30 июля по 10 сентября – через портал Госуслуг, в офисах МФЦ, в территориальных избирательных комиссиях;

﻿﻿с 3 по 10 сентября – в участковых избирательных комиссиях.

На выборах Раиса Татарстана сервис «Мобильный избиратель» будет работать на всей территории республики.

Кондратьев рассказал, что уже более 800 татарстанцев воспользовались «Мобильным избирателем» и выбрали удобный участок для голосования.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).