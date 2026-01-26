Национальная премия «Наследие дороже» отметила проект по реновации беседки в Казани

Фото: пресс-служба «Том Сойер Феста»

Проект по воссозданию беседки в Фуксовском саду занял первое место в номинации «Бережная реновация. Проекты стоимостью до 10 млн рублей» национальной премии «Наследие дороже».

Координатор «Том Сойер Фест – Казань» и помощник Раиса РТ Олеся Балтусова отметила, что победа – общая заслуга команды, и они рады, что их работу признала главная общественная награда в сфере сохранения наследия.

Кроме того, в специальной номинации «Не сноси и сохрани» диплом первой степени также получила Олеся Балтусова.

Фото: пресс-служба «Том Сойер Феста»

Организаторы премии – благотворительный фонд «Том Сойер Фест – Наследие» и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) – поощряют лучшие практики сохранения культурного наследия среди бизнес-проектов и общественных инициатив. В 2025 году экспертное жюри рассмотрело около 90 заявок со всей страны, в финал вышли по три проекта в каждой номинации.

Награждение победителей прошло на закрытии форума «Экономика наследия» в замке Нойхаузен в Калининградской области.

Директор фонда «Том Сойер Фест – Наследие» Анастасия Кнор подчеркнула, что премия помогает повысить статус инвесторов в историческую недвижимость. Она добавила, что пока такие проекты чаще реализуют энтузиасты, которые хотят сделать город заметнее и привлекательнее и оставить свой след в истории.

Фото: пресс-служба «Том Сойер Феста»

Премия направлена на то, чтобы вдохновлять больше людей на сохранение памятников архитектуры и рассматривать их как объекты для жизни и бизнеса.

В прошлом году сквер «Казанские наличники», созданный «Том Сойер Фест – Казань», также стал победителем премии в номинации «Бережная реновация».