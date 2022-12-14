Национальная галерея «Хазинэ» распахнет «Окно в бесконечность» Евгения Голубцова

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Галерея «Хазинэ», филиал Музея ИЗО Татарстана в Казанском Кремле, в пятницу, 16 декабря, представит выставку работ известного казанского авангардиста Евгения Голубцова «Окно в бесконечность». Будут показаны более сотни живописных работ разных лет — из собрания Музея ИЗО Татарстана, из частной коллекции ZHUDROV GALLERY, а также предоставленные семьей художника.

«Выставка будет первой после смерти художника (Евгений Голубцов скончался 6 октября 2021 года — прим. Т-и). Думаю, запланирована она была как выставка цикла «Казанский авангард: вторая волна» наряду, например, с выставкой Наркиса Пономарева, когда Евгений Голубцов был еще жив. Теперь это в большей степени будет мемориальная выставка», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Евгений Голубцов был одной из самых незаурядных и узнаваемых фигур в художественном сообществе, в том числе и за пределами Татарстана. Он родился в 1949 году в Казани, окончил в родном городе художественное училище (1968) и в 1970-х работал художником-проектировщиком в Татарском художественном фонде. Был членом Союза художников, имел звание заслуженного деятеля искусств РТ, а к 250-летию образования Академии художеств был награжден медалью.

Художник был задействован и в проектировании повседневной городской среды, проводя семинары учебно-экспериментальной студии Союза художников СССР в Москве «Сенеж», участвуя в выездных мероприятиях в различных городах СССР и за рубежом. В конце 1970-х организовал и возглавил мастерскую художественного проектирования «Группа 17». Это творческое сообщество создало такие знаковые интерьерные решения, как Дом-музей В. И. Ленина, музей Тукая в Кырлае, кафе-мороженое «Сказка», пивной бар «Бегемот», ресторан «Казань», клуб-ресторан «Желтая кофта».

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Живописью Голубцов увлекся в 1990-х, причем создал собственный неповторимый и узнаваемый художественный стиль. Его произведения отсылают к разнообразным архетипическим стилям от древнерусской иконы до европейского авангарда, сохраняя при этом цельность и глубину.

Увидеть «Окно в бесконечность» Евгения Голубцова в галерее «Хазинэ» можно будет до 15 января.