«Национальная Фабрика Ипотеки» победила в конкурсе КАИССА-2021

«Национальная Фабрика Ипотеки» (зарегистрированный бренд «Ипотека 24») победила в номинации «За наиболее динамичное развитие на рынке недвижимости» конкурса «КАИССА-2021».

Профессиональный конкурс в сфере недвижимости «КАИССА» был учрежден в 1995 году Ассоциацией риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области для выявления лучших компаний и специалистов в сфере недвижимости, а также определения тех, кто внес серьезный вклад в ее развитие по итогам года.

Победа «Национальной Фабрики Ипотеки» в номинации конкурса обусловлена не только бизнес-показателями компании в 2021 году, открытием новых офисов и расширением программ кредитования, но и запуском обновленной программы партнерской лояльности «ИпотеКоин», а также образовательным проектом для участников рынка недвижимости «Ипотечный университет 24».

«Ипотечный университет 24» дает возможность бесплатно совершенствовать знания тем, кто работает в сфере недвижимости. Обучение ведется по следующим направлениям:

программы для тех, кто делает первые шаги в профессии и хочет узнать про основы сферы и «подводные камни»;

программы для профессионалов, обновляющих знания и расширяющих квалификацию в части работы с клиентскими заявками;

в рамках проекта проводятся совместные занятия с ТПП РФ по утвержденному образовательному стандарту.

Заместитель генерального директора ООО «Национальная Фабрика Ипотеки» Игорь Жигунов заметил: «В декабре уже можно подвести предварительные итоги работы и с уверенностью сказать, что 2021 год для „Национальной Фабрики Ипотеки“ был плодотворным. Получение награды от профессионального сообщества в конкурсе „КАИССА“ — для нас большая честь. Для нас очень важно и показательно, что динамика развития программ „Национальной Фабрики Ипотеки“ на рынке недвижимости, партнерские сервисы и наш образовательный проект „Ипотечный университет 24“ высоко оценены экспертами рынка. Мы будем и дальше развивать сотрудничество на рынке недвижимости и финансовых услуг, внедряя новые сервисы».

Основная информация о «Национальной Фабрике Ипотеки» (зарегистрированные бренды «Ипотека 24», «Ипотечный университет 24», «ИпотеКоин»):

специализированный оператор российского ипотечного рынка — https://ipoteka24.ru/,

организована на базе группы компаний «РЕГИОН»,

реализует программы ипотечного кредитования более чем в 70 городах РФ,

отмечена дипломами в рамках Всероссийского конгресса по недвижимости в Сочи в 2021 году, конкурса «WEB-риелтор 2021», конкурса «КАИССА»,

программы ипотечного кредитования и взаимодействия с участниками рынка реализуются «Национальной Фабрикой Ипотеки» совместно с АО КБ «РУСНАРБАНК» (лицензия ЦБ РФ №3403 от 13.01.2016 г), ООО «Бланк банк» (лицензия ЦБ РФ №2368 от 06.07.2021 г.), АО «Экспобанк» (универсальная лицензия №2998 от 9 августа 2021 г.).