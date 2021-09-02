Национальная библиотека РТ стала обладателем архитектурной премии

Обновленная Национальная библиотека Республики Татарстан вошла в число обладателей премии ArchDaily & Strelka Award 2021. Нацбиблиотека конкурировала с проектами из 15 стран мира и вышла в финал по итогам второго тура голосования. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в фонде «Институт развития городов».

Премия ArchDaily & Strelka является престижным конкурсом для молодых архитектурных бюро. Организатором выступает популярный архитектурный сайт ArchDaily (220 млн просмотров в месяц), ведущая российская компания в сфере стратегического консалтинга в области городского развития — КБ «Стрелка» и Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».

Победители премии определялись голосованием в несколько туров. В первом туре были выбраны 15 проектов, которые вошли в шорт-лист международной премии. В короткий список попали и еще два проекта из Татарстана: казанский экстрим-парк «Урам» и парк «Сокольская гора» в Бугульме.

Во втором туре были выбраны три победителя: Национальная библиотека РТ, Durtuli Community Spaces — общественное пространство, расположенное в небольшом городе Дюртюли Республики Башкортостан, и мост Атырау в казахстанском городе Атырау. Этот открытый в 2001 году мост занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный пешеходный мост в мире.

«Определены три победителя, затем из них выберут одного обладателя Гран-при. Его объявят 7 сентября на онлайн-конференции Future Architect. В случае выигрыша Гран-при Национальная библиотека получит звание „лучшего архитектурного объекта“ мира», — объяснили агентству в пресс-службе фонда.

Национальная библиотека РТ теперь размещается в здании, где раньше находился национально-культурный центр (НКЦ) «Казань». Оно было построено в 1988 году по проекту архитектора Анатолия Полянского, а реконструкцию доверили московскому бюро ХОРА. Официальное открытие состоялось 20 марта 2021 года.