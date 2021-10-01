Национальная библиотека РТ скорректировала режим работы

Национальная библиотека РТ, переехавшая в прошлом году в здание бывшего НКЦ «Казань», скорректировала режим работы книжных залов. С 1 октября учреждение будет принимать посетителей с 9:00 до 21:00.

«С сегодняшнего числа и на весь зимний период режим работы библиотеки сдвинут на час раньше. Если раньше Национальная библиотека была открыта с 10:00 до 22:00, то теперь наш режим работы – с 9:00 до 21:00», – пояснили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Национальной библиотеки РТ.

Последний понедельник каждого месяца в библиотеке будет проводиться санитарный день: в книжных залах в этот день будет проводиться уборка, поэтому посетителей они принимать не будут. Но студии и залы библиотеки с анонсированными на эту даты мероприятиями, подчеркнули в учреждении, останутся доступны для желающих.