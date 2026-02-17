Национальная библиотека РТ подготовила программу ко Дню родного языка
Международный день родного языка был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и с тех пор ежегодно отмечается 21 февраля. К этой дате Национальная библиотека Республики Татарстан подготовила специальную программу, сообщает пресс-служба.
Мероприятие направлено на сохранение и развитие языкового и культурного разнообразия, укрепление уважения к традициям народов, поддержку культурной идентичности и интереса к изучению родных языков.
Программа пройдет 22 февраля в течение всего дня в здании библиотеки.