Национальная библиотека РТ подготовила программу ко Дню родного языка

Фото: пресс-служба Национальной библиотеки РТ

Международный день родного языка был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и с тех пор ежегодно отмечается 21 февраля. К этой дате Национальная библиотека Республики Татарстан подготовила специальную программу, сообщает пресс-служба.

Мероприятие направлено на сохранение и развитие языкового и культурного разнообразия, укрепление уважения к традициям народов, поддержку культурной идентичности и интереса к изучению родных языков.

Программа пройдет 22 февраля в течение всего дня в здании библиотеки.