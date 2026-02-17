news_header_top
Общество 17 февраля 2026 20:45

Национальная библиотека РТ подготовила программу ко Дню родного языка

Фото: пресс-служба Национальной библиотеки РТ

Международный день родного языка был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и с тех пор ежегодно отмечается 21 февраля. К этой дате Национальная библиотека Республики Татарстан подготовила специальную программу, сообщает пресс-служба.

Мероприятие направлено на сохранение и развитие языкового и культурного разнообразия, укрепление уважения к традициям народов, поддержку культурной идентичности и интереса к изучению родных языков.

Программа пройдет 22 февраля в течение всего дня в здании библиотеки.

#Международный день родного языка #национальная библиотека рт
