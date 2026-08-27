Национальная библиотека РТ подготовила праздничную программу ко Дню Республики

Ко Дню Республики Татарстан и ко Дню города Казани Национальная библиотека РТ подготовила праздничную программу. Гостей библиотеки ожидают концерт под открытым небом, квест-игра «Код единства», мастер-класс по акварельному скетчингу, коллажная мастерская для всей семьи, акция книгодарения, экскурсии и тематические выставки.

На террасе Национальной библиотеки 28 августа при участии казанских артистов пройдет акустический концерт «Город вслух», где прозвучат авторские песни и любимые треки в исполнении молодых, но уже популярных исполнителей: хопелес, Майкрайз, ребле́сс и KAMILLUNA.

Субботнюю программу откроет книжный клуб «Лучше обсудим книги» с участием писательницы Дании Жанси. Вместе с участниками встречи и ведущей клуба Юлией Шулайя она обсудит свою новую книгу «DRUZHBA».

Квест-игра «Код единства» познакомит участников с событиями 1612 года – освобождением Москвы, народным ополчением под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Участники лаборатории «Диа-позитив» прочтут по ролям сказки «Хвастливый бай» и «Портной, бесёнок и медведь», посмотрят диафильмы, а также обсудят сюжет и главных героев.

В книжном шоу «Что хотел сказать автор?» резиденты казанского стендап-клуба «Comedy Crew» Евгений Шишкин, Дарья Смыкова, Сильвер Асмаев и Арина Юнусова будут искать детали романа Ивана Гончарова «Обломов», которые читатели могли упустить во время уроков литературы в школе.

В День Республики Татарстан и День города Казани, 30 августа, посетителей библиотеки ждет самая обширная программа.

Участники еженедельного книжного клуба «Читашки» рассмотрят и обсудят скульптуру «Хоррият» у здания Национальной библиотеки, сравнят ее с образами мифических птиц других народов мира и создадут сад-авиарий.

На мастер-классе «Акварельный скетчинг» художник Татьяна Каюрова поможет создать собственный городской скетч с панорамой Казанки.

Всей семьей можно будет принять участие в коллажной мастерской «Голоса страны» и вместе создать коллаж-символ многонациональной страны.

В музыкальном зале НБ РТ пройдет интерактивная встреча и викторина с прослушиванием виниловых пластинок из фонда Национальной библиотеки. Вместе участники встречи прослушают сказки «Водяная» и «Шурале» в прочтении Народного артиста СССР Абдуллы Шамукова.

Также в воскресенье пройдут экскурсии «Хранители» и «Давайте познакомимся» и выставки: «Казань времен губернии» (фотовыставка, правое крыло конференц-зала), «Он есть Всё – Всё есть Он» (выставочный зал), «Хади Атласи: общественный деятель и историк. 150 лет со дня рождения» (классический читальный зал), «Культурный код Республики» (классический читальный зал).

На протяжении двух дней, 29 и 30 августа, в холле первого этаже будет работать «Книжный развал». Любой желающий может принести свои прочитанные книги в хорошем состоянии или бесплатно забрать себе другие.

Узнать подробную информацию о событиях и зарегистрироваться можно на сайте Национальной библиотеки РТ.