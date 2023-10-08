Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Националисты «Правого сектора»* расстреляли 22 мирных жителя в Херсонской области
Члены «Правого сектора» расстреляли 22 мирных жителя в Снигиревке за их пророссийские взгляды, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.
«Сразу от нескольких жителей Снигиревки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все они граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов», — пишет агентство.
Отмечается, что оперативным способом правоохранителям удалось получить данные о пятерых гражданах Украины.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»