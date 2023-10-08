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Руc Тат
СВО 8 октября 2023 09:32

Националисты «Правого сектора»* расстреляли 22 мирных жителя в Херсонской области

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Члены «Правого сектора» расстреляли 22 мирных жителя в Снигиревке за их пророссийские взгляды, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.

«Сразу от нескольких жителей Снигиревки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все они граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов», — пишет агентство.

Отмечается, что оперативным способом правоохранителям удалось получить данные о пятерых гражданах Украины.

#украинские националисты
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