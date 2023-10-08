Члены «Правого сектора» расстреляли 22 мирных жителя в Снигиревке за их пророссийские взгляды, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.

«Сразу от нескольких жителей Снигиревки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все они граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов», — пишет агентство.

Отмечается, что оперативным способом правоохранителям удалось получить данные о пятерых гражданах Украины.

*«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещенное на территории России.