Начинающих фермеров Татарстана обучат рыбоводству и развитию кооперации

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Республике Татарстан «Школа фермера» начинает конкурсный отбор по новым направлениям: «Рыбоводство» и «Кооперация», сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ

Желающие обучиться по этим направлениям смогут пройти обучение на базе Казанского государственного аграрного университета.

Участниками этого проекта могут стать как физические лица, планирующие заниматься сельскохозяйственным бизнесом на селе, так и начинающие либо действующие фермеры.

Чтобы принять участие необходимо до 30 августа 2024 года (включительно) направить заявку через Свое фермерство, а перечень документов, презентацию и/или видеоролик на электронный адрес: sh.fermer_rt@mail.ru. Более подробно с условиями участия можно ознакомиться на сайте МСХиП РТ.

С каждого участника может быть представлен только один проект. Конкурсные материалы будут рассмотрены на заседаниях экспертного жюри. В случае победы участники смогут получить возможность пройти бесплатное обучение по 288-й часовой программе профессиональной переподготовки «Агробизнес фермерского хозяйства» с выдачей диплома установленного образца для получения грантовой поддержки.

Благодаря этому проекту возможно содействие на развитие новых фермерских хозяйств, продвижения фермерства в лучших практиках ведения бизнеса и также получение новых знаний.

Образовательная программа реализуется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан совместно с Россельхозбанком.