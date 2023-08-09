Начинающие предприниматели Татарстана смогут получить до 500 тыс. рублей на развитие дела

Гранты в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей смогут получить молодые предприниматели Татарстана, которые примут участие в образовательной программе «Бизнес молодым». Второй поток проекта пройдет в Казани с 10 по 20 августа, сообщает Минэкономики РТ.

Участников программы научат разрабатывать бизнес-план и успешно представлять его экспертам, применять инновационный подход в предпринимательской деятельности, решать стандартные и нетипичные задачи.

После прохождения обучения предприниматели смогут подать заявку на грант от Министерства экономики республики в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей для развития своего дела. Одним из условий получения гранта является софинансирование в размере 25% со стороны субъекта МСП.

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте.

На первый этап проекта подали заявки более 650 человек. Для 190 из них прохождение программы стало стартовой точкой в развитии собственного бизнеса.

Образовательная программа «Бизнес молодым» реализуется при поддержке Министерства экономики РТ и Центра «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Программа ориентирована на молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.

