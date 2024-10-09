Начинающие предприниматели из Татарстана могут получить субсидию до 350 тыс. рублей

Татарстанцы могут получить государственную поддержку в размере до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела. Субсидии выделяются при заключении социального контракта, объяснили в Минэкономики РТ.

28-31 октября для начинающих предпринимателей проведут онлайн-обучение. Им расскажут, как составить собственный план, необходимый для участия в программе, об основах предпринимательской деятельности и о ряде других полезных навыков. Курсы проведет центр «Мой бизнес». Это уже девятый поток обучения — с начала года образовательные мероприятия прошли уже свыше 200 татарстанцев.

Господдержка предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России на основании указа Президента Владимира Путина.

В министерстве напомнили, что татарстанцы могут заключить социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности или деятельности в качестве самозанятого.