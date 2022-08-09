Начинающая рок-группа получит поддержку фестиваля «Волга-Волга»

Впервые по итогам фестиваля будет выбрана молодая рок-группа, которой предоставят возможность записи песни на студии и ротацию на радиостанции, об этом сообщил художественный руководитель фестиваля и одноименного коллектива «Волга-Волга» Антон Салакаев.

«В принципе, наш фестиваль не представляет собой конкурс, у нас нет отбора, и, условно говоря, первого, второго и третьего места. Но в этом году мы уже задумались о том, чтобы давать совсем юным и молодым музыкантам возможность, например, записать песню на нашей студии. Дальше посредством наших возможностей донести эту песню через радиостанцию, через паблики в интернете до слушателя. Я думаю, что в этом году это уже случится», – рассказал Салакаев.

Восьмой фестиваль «Волга-Волга» пройдет 14 августа в Нижнекамске на площади Лемаева под эгидой благотворительного фонда «Татнефть» при поддержке администрации Нижнекамска и Нижнекамского района. Дневную программу откроют воспитанники казанской детской школы рока. Затем эстафету примут молодые коллективы из городов Татарстана. Завершится марафон концертом хэдлайнеров фестиваля: групп «Братья Грим», «Анимация» и «Волга-Волга», отмечающая в этом году 25-летие.

Организаторы фестиваля также сообщили, что фестиваль будет транслироваться онлайн на площадках Tatarstan Official.

«У нас бывает более 500 тысяч просмотров. Это тоже плюс для начинающих коллективов, которые не собирают у сцены большого количества зрителей. Фестиваль открывают представители казанской школы рока: это маленькие детишки, гитары которых больше них самих в три раза, но они уже играют музыку. Они открывают фестиваль несколько лет подряд, после чего в онлайн-трансляции мы видим прекраснейшие отзывы», – отметил худрук фестиваля.

Открытый музыкальный фестиваль «Волга-Волга» создавался как платформа для молодых музыкантов. Впервые он прошел 2015 году. Сейчас это многочасовой музыкальный марафон со свободным входом для зрителей. За время существования в нём приняли участие более 200 музыкантов со всей страны и ближнего зарубежья. В этом году фестиваль включен в программу «Лето. KARAKUZ».

14 августа 2022

Нижнекамск, площадь Лемаева

15:00 - 22:00

Вход свободный