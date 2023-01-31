«Начинайте с себя»: Минниханов отчитал районы, где увеличилась аварийность на дорогах

На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Кабинете Министров РТ глава МВД Татарстана Артем Хохорин назвал ряд районов в которых увеличилась аварийность на дорогах. В числе аутсайдеров оказались Буинский, Пестречинский, Тетюшский, Высокогорский районы республики.

В своем докладе Хохорин отметил, что в данных районах меры по обеспечению безопасности на дорогах выполняются не в полной мере. В частности, он затронул самих глав районов и отчитал их за то, что они не участвуют в комиссиях по безопасности. Результатом бездействия стало то, что, к примеру, в Буинском районе за прошлый год погибли 9 человек, а в Тетюшском районе выросло число пьяных за рулем.

Выслушав доклад Хохорина Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к главам районов и потребовал объяснить сложившуюся ситуацию на дорогах.

«Начинайте с себя. Это относится ко всем, кто здесь присутствует сегодня. Обеспечение безопасности людей – это же ведь наша работа. Ее нужно проводить системно», – подытожил Минниханов.