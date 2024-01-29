«Начинается Век педагога и наставника»: как чествовали учителей в Казани

Итоги прошедшего года подвели на торжественном мероприятии с участием Раиса РТ Рустама Минниханова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На федеральном уровне продолжатся проекты, которые начались в Год педагога и наставника»

Открыло торжественную церемонию, посвященную закрытию Года педагога и наставника, видеообращение министра просвещения России Сергея Кравцова.

«Сегодня Татарстан один из передовых регионов во многих сферах, в том числе и в образовании. Тому подтверждение – результаты ребят. Они успешно сдают экзамены и поступают в ведущие вузы нашей страны, участвуют во всероссийских и международных олимпиадах», – сказал глава Минпросвещения.

По его словам, стабильно высокий уровень демонстрируют татарстанские учителя на конкурсах профессионального мастерства. «И это не случайно. Руководство республики уделяет большое внимание как системе образования в целом, так и работе каждого учебного заведения», – отметил министр.

Сергей Кравцов: «Сегодня Татарстан один из передовых регионов во многих сферах, в том числе и в образовании» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кравцов поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за «особое отношение к системе образования региона». Он также заверил, что на федеральном уровне продолжатся та работа и проекты, которые начались в Год педагога и наставника.

Посвящая 2023 год учителям, Президент России Владимир Путин заявлял, что задачи и смысл проведения Года педагога и наставника состоят в том, чтобы привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям, молодежи, будущему страны.

«Приоритетное внимание уделяется руководством страны системе образования»

Год педагога и наставника подчеркнул высокий общественный статус профессии учителя, сказал Рустам Минниханов, приветствуя учителей и ветеранов отрасли.

Рустам Минниханов: «Руководством нашей страны системе образования уделяется приоритетное внимание» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Завершился 2023 год, объявленный указом Президента России Владимира Путина Годом педагога и наставника. Руководством нашей страны системе образования уделяется приоритетное внимание», – заявил руководитель республики.

По его словам, в течение года состоялись многочисленные тематические мероприятия, в которых приняли участие более 65 тыс. педагогов и наставников.

Было принято решение о возобновлении гранта для молодых педагогов «Наш новый учитель». Кроме того, начались работы по созданию сквера и установке памятника учителю на набережной в Казани. Предполагается, что они появятся уже летом. Запланировано также открытие Музея образования на площадке Казанского федерального университета.

Минниханов отметил, что в прошлом году 36 тыс. учителей получили для работы новые ноутбуки. «Для педагогов техникумов и колледжей этот вопрос тоже в ближайшее время решим», – заверил он.

Раис РТ подчеркнул, что республиканская система образования является одной из передовых в России Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы гордимся вашими достижениями»

Раис РТ подчеркнул, что республиканская система образования является одной из передовых в России.

«В прошлом году реализовано 15 мероприятий национального проекта «Образование». Значительные финансовые ресурсы направлены на строительство школ, обновление их материальной базы, поддержку педагогов. Эта работа и дальше будет продолжена», – добавил он.

Минниханов заметил, что сегодня Татарстан занимает вторую позицию на всероссийском чемпионате «Молодые профессионалы», третью – по итогам всероссийских предметных олимпиад школьников.

«Конечно, в основе всех успехов ваш труд, уважаемые педагоги. Мы гордимся вашими достижениями», – обратился он к собравшимся.

Так, учителя республики в прошлом году подготовили более 250 победителей и призеров всероссийских олимпиад, трех победителей международных олимпиад по химии и информатике, около 2 тыс. золотых медалистов, 199 стобалльников. Более того, девять выпускников получили 200 баллов по двум предметам.

На торжественном мероприятии Рустам Минниханов также вручил государственные награды лучшим учителям Татарстана. Их удостоились 26 человек.

Ильсур Хадиуллин: «В жизни каждого из нас есть учитель с большой буквы, который всегда сопровождал нас вниманием и заботой, переживал за наши неудачи» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В жизни каждого из нас есть учитель с большой буквы»

Год педагога и наставника завершился, но начинается Век педагога и наставника, заявил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. Эти слова вызвали бурные аплодисменты у участников торжества.

«Миллионы татарстанцев испытывают чувство гордости и благодарности к своим учителям. В жизни каждого из нас есть учитель с большой буквы, который всегда сопровождал нас вниманием и заботой, переживал за наши неудачи. Поэтому слово “учитель” должно иметь такой же статус, как “родитель”, потому что педагогов также уважают и ценят, любят и оберегают», – подчеркнул он.

Она напомнил, что в прошлом году было запланировать создать музей образования, в школах были введены «Разговоры о важном», профориентационная работа «Мои горизонты».

«Наша республика славится своими учителями, наставниками. Потому что у нас есть крепкий фундамент, созданный ветеранами педагогического труда» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хадиуллин добавил, что во всех проектах, которые реализуются в России, Татарстан показывает хорошие результаты и в этом есть заслуга учителей.

«Строим школы, детсады, создаем условия. Но если не будет учителя, ничего не получится. И наша республика славится своими учителями, наставниками. Потому что у нас есть крепкий фундамент, созданный ветеранами педагогического труда», – сказал он.

В завершение Хадиуллин поблагодарил Рустама Минниханова за «отцовское отношение» к системе образования. «Мы вступили в Год семьи как одна большая дружная семья», – заключил он.