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Начинается прием работ на VII Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия»
1 декабря 2024 года стартует прием заявок на участие в VII Международном конкурсе детского рисунка «Моя Россия». Тема конкурса в этом году — «ДЫША ОДНИМ ДЫХАНЬЕМ».
Как сообщают организаторы, участники конкурса смогут отразить в своих работах различные сюжеты, связанные с героическим подвигом русского народа, трагическими и знаковыми событиями Великой Отечественной войны, городами-героями, историческими личностями, внесшими вклад в Победу. Дети могут опираться на художественные произведения, кинофильмы, воспоминания о войне, исторические материалы и документальную хронику.
Помимо художественного уровня, жюри также будет оценивать оригинальность выбранного сюжета и глубину раскрытия темы. Участникам рекомендуется дополнять свои работы описаниями.
Прием заявок осуществляется на официальном сайте конкурса до 15 февраля 2025 года. Торжественная церемония награждения победителей пройдет 4 мая 2025 года в Санкт-Петербурге.
Победители конкурса получат ценные призы и подарки, а каждый участник — именной сертификат.
Конкурс «Моя Россия» проводится фондом «Петербургское наследие и перспектива» в рамках Десятилетия детства, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. За шесть предыдущих лет в нем приняли участие более 180 тысяч детей из России и зарубежных стран.
Подробная информация о конкурсе доступна на официальном сайте и в группе «Вконтакте».
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