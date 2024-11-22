Начинается прием работ на VII Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия»

1 декабря 2024 года стартует прием заявок на участие в VII Международном конкурсе детского рисунка «Моя Россия». Тема конкурса в этом году — «ДЫША ОДНИМ ДЫХАНЬЕМ».

Как сообщают организаторы, участники конкурса смогут отразить в своих работах различные сюжеты, связанные с героическим подвигом русского народа, трагическими и знаковыми событиями Великой Отечественной войны, городами-героями, историческими личностями, внесшими вклад в Победу. Дети могут опираться на художественные произведения, кинофильмы, воспоминания о войне, исторические материалы и документальную хронику.

Помимо художественного уровня, жюри также будет оценивать оригинальность выбранного сюжета и глубину раскрытия темы. Участникам рекомендуется дополнять свои работы описаниями.

Прием заявок осуществляется на официальном сайте конкурса до 15 февраля 2025 года. Торжественная церемония награждения победителей пройдет 4 мая 2025 года в Санкт-Петербурге.

Победители конкурса получат ценные призы и подарки, а каждый участник — именной сертификат.

Конкурс «Моя Россия» проводится фондом «Петербургское наследие и перспектива» в рамках Десятилетия детства, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. За шесть предыдущих лет в нем приняли участие более 180 тысяч детей из России и зарубежных стран.

Подробная информация о конкурсе доступна на официальном сайте и в группе «Вконтакте».