«Начинаем новый этап»: в Болгаре дан старт возрождению нематериального наследия РТ

Сегодня в Болгаре стартовал недельный фестиваль «Возрождение: Эпос в современном прочтении». Гости со всего Татарстана и других регионов России съехались в город, чтобы окунуться в атмосферу культурного разнообразия — увидеть спектакли, основанные на эпосах народов мира, модные показы этнодизайнеров, концертную программу и шоу-концерт от исполнителей фолк-фьюжн.

Фото: Арина Потапова / «Татар-информ»

Торжественное открытие фестиваля прошло при участии Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Первый Президент Татарстана призвал собравшихся запомнить этот день, поскольку он знаменует собой начало нового этапа, связанного с возрождением нематериального культурного наследия в республике.

«10-15 лет назад мы взялись за возрождение материального наследия. Древние города Болгар и Свияжск, а также Казань восстанавливались и получали всемирное признание. Сегодня же мы начинаем новый этап — возрождение культурного наследия. У любого народа история очень глубокая, и ее нужно знать, доводить до подрастающего поколения. Фестиваль — это большое событие, и не зря он проходит на объекте материального наследия, на святой земле Болгара», — сказал Госсоветник РТ.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Затем начался большой концерт с участием Государственного камерного хора РТ под управлением Миляуши Таминдаровой, народной артистки Татарстана Алины Шарипжановой и заслуженной артистки Татарстана Ильсии Бадретдиновой.

Рядом развернулся масштабный этномаркет, на котором предприятия народных художественных промыслов (НХП) России, мастера и ремесленники представили традиционные аутентичные изделия и современные авторские работы. Всего на ярмарку заявились 54 мастера из 34 регионов страны, среди которых Республики Крым, Башкортостан, Ингушетия, Удмуртия, а также Кировская, Костромская, Саратовская, Московская, Оренбургская, Пензенская, Нижегородская, Ярославская, Московская и другие области.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«К нам прибыли ведущие дизайнеры и модельеры, которые занимаются творчеством на профессиональной основе. Мастера привезли в Болгар свое авторское искусство. Каждый из них занимает в своем регионе лидерские позиции в НХП, ремесленничестве. Это крепкие бренды, которые пользуются всеобщем вниманием, которые не стыдно презентовать и в России, и за рубежом», — рассказала «Татар-информу» директор по развитию Ассоциации организаций НХП, ремесленников и художников «Наследие и традиции» Альфия Гайфуллина.

Фото: Арина Потапова / «Татар-информ»

Вниманию посетителей этномаркета представили изделия самых разных промыслов — ювелирные, керамика и фарфор, художественная обработка металла, авторские куклы, художественная резьба по кости и дереву, оружейное искусство и художественная обработка кожи. Особенной гостей заинтересовали работы мастеров этнических украшений и авторской этно-одежды.

Завершился первый день фестиваля показом эпической драмы по мотивам эпоса «Калевала», который представил национальный театр Карелии. Режиссер Вячеслав Поляков решил рассказать в нем в первую очередь о любви и о том, что происходит с человеком, лишенным ее.

«Мы впервые выступаем в Татарстане и для нас честь открывать этот фестиваль, — сказал Поляков корреспонденту „Татар-информа“. — Для народа Карелии „Калевала“ — национальный эпос, мы дорожим ею, можно сказать, бережем как Библию. В ней собраны все истории нашего родного края. В спектакле будет много песен и героев. Очень хотим, чтобы Татарстан познакомился с нашими традициями и обычаями».

Проект «Возрождение: Эпос в современном прочтении» стал победителем первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 2023 году. Он предусматривает проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий, направленных на продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей.