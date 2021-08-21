Нацбиблиотеку РТ могут признать «Зданием года 2021»

Национальная библиотека РТ претендует на звание «Здание года 2021» по версии премии ArchDaily & Strelka Award. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Проголосовать можно до 25 августа на портале ArchDaily в номинации Building of the year по ссылке.

Заявку на участие татарстанской библиотеки в конкурсе отправило московское бюро ХОРА, которое занималось реконструкцией здания на Пушкина, 86. Ранее эта команда создала стилистическую концепцию для ремонтов библиотек Москвы.

Цель премии — найти архитекторов и бюро, которые отстаивают новые подходы к проектированию и помогают сделать свои города и сообщества устойчивыми перед лицом надвигающихся кризисов.

Шорт-лист опубликуют 26 августа, если Нацбиблиотека РТ войдет в него, то продолжить голосовать за нее можно будет до 1 сентября.

Здание, которое заняла Национальная библиотека, — один из ярких примеров советского модернизма в Казани. Его построили в 1988 году для Ленинского мемориала. По задумке архитектора Анатолия Полянского, группа прямоугольных призм разного размера отсылает к образу развевающегося красного знамени. После реконструкции в глухих стенах на первом уровне появились панорамные окна. По бокам здание обросло двумя glass skin’ами — стеклянными пристроями.

Проект реконструкции был реализован под кураторством помощника Президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой.