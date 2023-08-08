Нацбиблиотека Татарстана проведет фестиваль «Литлето» на набережной Казанки

9 сентября Нацбиблиотека Татарстана планирует провести фестиваль «Литлето» на Кремлевской набережной. На эти цели потратят 1,9 млн рублей, следует из соответствующего тендера на сайте госзакупок.

Фестиваль, судя по размещенным документам, будет проходить в течение всего дня: с 10.00 до 15.00 запланированы саундчеки, с 17.00 до 21.00 – самое мероприятие.

На прилегающей к библиотеке (ул.Пушкина, 86) территории со стороны набережной установят сцену, цветные светодиодные экраны и другое оборудование.

Исполнителю, которого определят после 16 августа, предстоит изготовить и оформить сцену, обеспечить Wi-Fi, музыкальное сопровождение, поставить гримерки для артистов и так далее.

Подробностей о самом фестивале на сегодня пока нет.