Нацбиблиотека РТ провела космическую «Библионочь»

В Нацбиблиотеке РТ вечером 24 апреля прошла «Библионочь, посвященная космосу, сообщает пресс-служба библиотеки.

Во всех залах были размещены выставки книг, посвященные космосу и науке, которые к вечеру разобрали посетители, чтобы изучить тайны Вселенной дома.

Ребята из отряда Космических разведчиков показывали и рассказывали маленьким посетителя библиотеки о настоящих космических артефактах.

В выставочном зале прошло интерактивное научно-познавательное шоу для детей «Звезды и то, что вокруг». А в конференц-зале зрители отправились в виртуальное путешествие с популяризатором астрономии и руководителем шоу «Реальная Астрономия». Виталием Каретниковым. А в завершение вечера прошел мастер-класс по изготовлению ракет, и взрослые с детьми попробовали запустить их на улице.