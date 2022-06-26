Нацбиблиотека РТ приглашает обсудить природу зла и деление мира на черное и белое

29 июня в Национальной библиотеке Татарстана пройдет очередная встреча клуба «Лучше обсудим книги». На этот раз темой для обсуждения станет труд социального психолога Филипа Зимбардо «Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев».

«На встрече поговорим о природе зла, присуща ли она каждому, стоит ли делить мир на черное и белое, способны ли мы на дьявольские поступки в определенной ситуации?» — говорится в сообщении.

Участие в мероприятие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Начало встречи в 18.30.