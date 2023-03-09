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Нацбиблиотека РТ приглашает обсудить главный дастан татарского народа
10 марта в Нацбиблиотеке РТ пройдет литературная резиденция, посвященная дастанам. Темой обсуждения станет главный образец татарского эпоса — «Игедей», сообщается в расписании.
Участники узнают о традициях и корнях этой уникальной формы народного творчества, а также сравнят «Игедея» с «Илиадой» и «Калевалой», ногайским, киргизским и другими дастанами.
Участниками обсуждения станут фольклорист Лилия Мухаметзянова, историк Искандер Измайлов, театровед Айгуль Габаши.
«2023 год Всемирный конгресс татар объявил Годом дастанов. Это уникальная форма народного эпического творчества, но в публичном поле слово „дастан“ звучит редко. Между тем традиция книжного татарского дастана очень глубока — это эпос, который удачно сочетает и литературу, и исторические источники», — напомнили в Нацбиблиотеке РТ.
Начало мероприятия запланировано на 17.00. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация.
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