Нацбиблиотека РТ приглашает обсудить главный дастан татарского народа

10 марта в Нацбиблиотеке РТ пройдет литературная резиденция, посвященная дастанам. Темой обсуждения станет главный образец татарского эпоса — «Игедей», сообщается в расписании.

Участники узнают о традициях и корнях этой уникальной формы народного творчества, а также сравнят «Игедея» с «Илиадой» и «Калевалой», ногайским, киргизским и другими дастанами.

Участниками обсуждения станут фольклорист Лилия Мухаметзянова, историк Искандер Измайлов, театровед Айгуль Габаши.

«2023 год Всемирный конгресс татар объявил Годом дастанов. Это уникальная форма народного эпического творчества, но в публичном поле слово „дастан“ звучит редко. Между тем традиция книжного татарского дастана очень глубока — это эпос, который удачно сочетает и литературу, и исторические источники», — напомнили в Нацбиблиотеке РТ.

Начало мероприятия запланировано на 17.00. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация.