Нацбиблиотека РТ приглашает на встречу с писателем Алексеем Ивановым

В Национальной библиотеке Татарстана пройдет презентация романа Алексея Иванова «Бронепараходы» и встреча с самим писателем. Об этом говорится в расписании культурного учреждения.

«В полномасштабном эпическом полотне одновременно идет разрушение мифа „революции равенства“ и зарождение капиталистического предпринимательства на Волге, которое не хочет мирится с революционным хаосом. И все на фоне Гражданской войны 1918 года, когда „весна не замечала истории“», — отметили в библиотеке.

Мероприятие состоится 26 мая. Начало запланировано на 18.30

Для участия необходима предварительная регистрация.