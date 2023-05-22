Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Нацбиблиотека РТ приглашает на встречу с писателем Алексеем Ивановым
В Национальной библиотеке Татарстана пройдет презентация романа Алексея Иванова «Бронепараходы» и встреча с самим писателем. Об этом говорится в расписании культурного учреждения.
«В полномасштабном эпическом полотне одновременно идет разрушение мифа „революции равенства“ и зарождение капиталистического предпринимательства на Волге, которое не хочет мирится с революционным хаосом. И все на фоне Гражданской войны 1918 года, когда „весна не замечала истории“», — отметили в библиотеке.
Мероприятие состоится 26 мая. Начало запланировано на 18.30
Для участия необходима предварительная регистрация.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»