Нацбиблиотека РТ приглашает на публичную дискуссию о системе ценностей народа

Во вторник, 14 июня, состоится публичная дискуссия «Как новые условия жизни влияют на систему ценностей и единения народа?» в рамках заседания экспертного клуба «Волга». Местом ее проведения станет Национальная библиотека РТ.

Примечательно, что дискуссия на эту же тему проводилась 2 года назад в 2020-м. Тогда эксперты сошлись во мнении, что национальная идея всегда носит признаки общей всенародной цели, отвечает на вопросы, куда и зачем мы идем.

«Что изменилось за два года в системе национальных приоритетов? Как новые условия жизни влияют на систему ценностей и единения жителей страны? Остались ли семейность, солидарность и нравственность базовыми принципами российского общества и сохранился ли приоритет духовного над материальным? Эти и другие вопросы вновь прозвучат на заседании экспертного клуба "Волга"», — анонсируют организаторы.

Начало мероприятия в 17.00 по адресу ул.Пушкина, 86.

Для участия обязательна предварительная регистрация по ссылке.