Нацбиблиотека РТ приглашает на презентацию книги Наиля Валеева «Эпоха и ее творцы»

28 июня в Национальной библиотеке Татарстана состоится презентация книги Наиля Валеева «Эпоха и ее творцы». Работа посвящена судьбам казанской интеллигенции XX века — художника-авангардиста Алексея Аникеенка и искусствоведа Анатолия Новицкого.

«Книга посвящена описанию судеб ярких представителей казанской интеллигенции — художника-авангардиста А.А.Аникеенка и искусствоведа А.И.Новицкого, их дружеских взаимоотношений и влияния Анатолия Новицкого на формирование художественного мира Алексея Аникеенка», — говорится в сообщении.

В книге в том числе представлены письма художника, отражающие колорит эпохи, и раскрывается его нелегкая судьба в разные периоды творчества: казанский и псковский.

Презентация начнется в 15.00. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.