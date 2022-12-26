Нацбиблиотека РТ приглашает на премьеру музыкального драмеди о современных мусульманках

29 декабря в Казани состоится премьера короткометражки «Харам». Музыкальное драмеди посвящено современным мусульманкам, сообщает организатор — Национальная библиотека РТ.

«„Харам“ — музыкальное драмеди о современных мусульманках. История фильма разворачивается в наши дни. Летний рассвет, ветер в волосах, улицы Старо-Татарской слободы, песни группы Оммаж и „подвальный“ полденс — все, что вам нужно знать о фильме», — говорится в сообществе Нацбиблиотеки во «ВКонтакте».

По сюжету, Рания — скромная девушка, которая учится в медресе и носит платок. Однако никому неизвестно, что она обучает своих религиозных подруг рole dance. Внезапно о ее тайной секции узнает вся Казань.

Начало показа запланировано на 19.00. Для участия необходима предварительная регистрация.