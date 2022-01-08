Нацбиблиотека РТ приглашает на премьеру фильма-исследования «Леспублика»

Национальная библиотека Татарстана приглашает жителей и гостей Казани на премьеру фильма «Леспублика». Большое исследование, посвященное отношениям природы и человека, даст ответы на множество вопросов, касающихся экологии. Об этом сообщается в Instagram библиотеки.

16 экспертов из разных отраслей — ученые, лесники, бизнесмены, чиновники и общественные деятели — раскроют, какую роль лес играет для общества, сколько лесов осталось и что можно сделать для их сохранения. Также специалисты попробуют дать ответ на один из вечных вопросов — возможна ли гармония между человеком и природой?

Для участия в показе необходима предварительная регистрация и QR-код о прививке от Covid-19. Премьера назначена на 12 января, начало в 18.30.

«Фильм снят на территории Татарстана и по-новому откроет зрителю природу республики», — говорится в сообщении.