Нацбиблиотека РТ приглашает на мероприятия выходного дня

Национальная библиотека Татарстана приглашает всех желающих на мероприятия, которые пройдут в воскресенье, 3 октября, с 9 утра до 9 вечера. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Так, в 11 утра состоится открытие детского клуба научной фантазии, а в 12 часов пройдет мастер-класс по скорочтению 50+.

В час дня состоится собрание английского клуба English_just4you, в это же время детей и родителей ждут на спектакле «БукаЖка» в MOÑ.

В 15.30 пройдет первое мероприятие разговорного клуба «День татарского кино» от проекта «Ана теле».

Кроме того, в библиотеке ежедневно работает выставка «Глобальный мир татарской книжности», где древнейшие татарские артефакты выставлены в новейших выставочных форматах.