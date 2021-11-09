Нацбиблиотека РТ приглашает на лекцию, посвященную обзору музыкальных стилей
11 ноября в 18.30 в Нацбиблиотеке РТ пройдет лекция «Музыкальная машина времени».
Ведущая музыкальной гостиной — автор проектов «Школа филармонического слушателя» и «Школа филармонического менеджера» Светлана Черных.
Гости узнают о характерных чертах каждой эпохи, взаимосвязи музыки с литературой, живописью, архитектурой.
Учащиеся музыкальной школы при Казанской консерватории исполнят некоторые произведения.
Участие бесплатное, по регистрации.