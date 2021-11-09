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Культура
9 ноября 2021  07:18

Нацбиблиотека РТ приглашает на лекцию, посвященную обзору музыкальных стилей

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11 ноября в 18.30 в Нацбиблиотеке РТ пройдет лекция «Музыкальная машина времени».

Ведущая музыкальной гостиной — автор проектов «Школа филармонического слушателя» и «Школа филармонического менеджера» Светлана Черных.

Гости узнают о характерных чертах каждой эпохи, взаимосвязи музыки с литературой, живописью, архитектурой.

Учащиеся музыкальной школы при Казанской консерватории исполнят некоторые произведения.

Участие бесплатное, по регистрации.
 

#нацбиблиотека рт
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