news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
4 июля 2022  05:16

Нацбиблиотека РТ приглашает на бесплатный мастер-класс по испанскому языку

news_top_970_100

7 июля Национальная библиотека Татарстана приглашает всех тех, кто давно мечтал выучить испанский язык. 

За время занятия гости научатся общению на базовые темы, некоторым правилам чтения и письма, а также смогут больше узнать о самой стране. Также организаторы подготовили для участников мастер-класса квест-игру. 

Занятие пройдет по авторской методике от Елены Плеуховой — преподавателя с 25-летним стажем.

Начало мастер-класса в 17.00, необходима предварительная регистрация по ссылке.

#нацбиблиотека рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100