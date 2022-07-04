Нацбиблиотека РТ приглашает на бесплатный мастер-класс по испанскому языку
7 июля Национальная библиотека Татарстана приглашает всех тех, кто давно мечтал выучить испанский язык.
За время занятия гости научатся общению на базовые темы, некоторым правилам чтения и письма, а также смогут больше узнать о самой стране. Также организаторы подготовили для участников мастер-класса квест-игру.
Занятие пройдет по авторской методике от Елены Плеуховой — преподавателя с 25-летним стажем.
Начало мастер-класса в 17.00, необходима предварительная регистрация по ссылке.