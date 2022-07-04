Нацбиблиотека РТ приглашает на бесплатный мастер-класс по испанскому языку

7 июля Национальная библиотека Татарстана приглашает всех тех, кто давно мечтал выучить испанский язык.

За время занятия гости научатся общению на базовые темы, некоторым правилам чтения и письма, а также смогут больше узнать о самой стране. Также организаторы подготовили для участников мастер-класса квест-игру.

Занятие пройдет по авторской методике от Елены Плеуховой — преподавателя с 25-летним стажем.

Начало мастер-класса в 17.00, необходима предварительная регистрация по ссылке.