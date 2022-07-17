Нацбиблиотека РТ приглашает на бесплатный мастер-класс от актера Ильи Славутского

Национальная библиотека РТ приглашает на бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству от народного артиста Татарстана, ведущего артиста театра им. В. Качалова, выдающегося режиссера Ильи Славутского.



Для начала спикер ответит на вопросы о профессии актера. А затем проведет практическое занятие по актерскому мастерству и сценической речи:

Работа над дикцией и чистотой произношения,

Развитие артистической смелости, актерского внимания, воображения и фантазии,

Развитие импровизационных способностей.

Мероприятие пройдет в субботу, 23 июля, с 12.00 до 13.30 по адресу Пушкина, 86 (аудитория 1).

Для участия необходима регистрация по ссылке.