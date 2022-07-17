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Культура
17 июля 2022  22:06

Нацбиблиотека РТ приглашает на бесплатный мастер-класс от актера Ильи Славутского

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Национальная библиотека РТ приглашает на бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству от народного артиста Татарстана, ведущего артиста театра им. В. Качалова, выдающегося режиссера Ильи Славутского. 

Для начала спикер ответит на вопросы о профессии актера. А затем проведет практическое занятие по актерскому мастерству и сценической речи:

  • Работа над дикцией и чистотой произношения,
  • Развитие артистической смелости, актерского внимания, воображения и фантазии,
  • Развитие импровизационных способностей.

 

Мероприятие пройдет в субботу, 23 июля, с 12.00 до 13.30 по адресу Пушкина, 86 (аудитория 1).

Для участия необходима регистрация по ссылке.

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