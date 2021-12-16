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Культура
16 декабря 2021  06:14

Нацбиблиотека РТ приглашает на бесплатные показы французского кино

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18–20 декабря в Нацбиблиотеке Татарстана пройдет фестиваль французского кино, сообщается в ее Instagram.

Откроет мероприятие комедийная драма «Настоящий парень», увидеть которую можно будет в 17.00 18 декабря. На следующий день в это же время зрителям представят комедию «Дамьен хочет изменить мир», а в 19.00 в заключительный день фестиваля — «Человек из Рио».

Все кинопоказы бесплатные. Чтобы посетить их, необходимо пройти предварительную регистрацию.

#кинопоказ #фестиваль кино #нацбиблиотека
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