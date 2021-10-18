Нацбиблиотека РТ приглашает на бесплатное обучение китайскому языку

Национальная библиотека РТ приглашает на бесплатный мастер-класс по китайскому языку во вторник, 19 октября, об этом сообщает ее пресс-служба.

Участникам расскажут личные истории о жизни в Китае, о диалектах и национальностях Китая, про отношения в китайской семье и о том, почему китайцы всегда кричат.

«Кроме того, вы попрактикуетесь в каллиграфии и напишите ваши первые иероглифы, а также научитесь говорить первые фразы на китайском языке (как пригласить на обед,ужин)», — обещают организаторы.

Посетить мастер-класс можно 18.30 – 20.30 по адресу Пушкина, 86.

Необходима предварительная регистрация по ссылке.