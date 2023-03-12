Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Нацбиблиотека РТ приглашает книголюбов обсудить роман «Там, где раки поют»
18 марта в Национальной библиотеке РТ пройдет очередная встреча членов книжного клуба. На этот раз предметом обсуждения станет роман Делии Оуэнс «Там, где раки поют», сообщается в расписании.
«Роман — настоящая ода природе, нежная история о взрослении, роман об одиночестве, о связи людей, о том, нужны ли люди вообще друг другу, и в то же время это темная, загадочная история с убийством, которое то ли было, то ли нет», — говорится в анонсе события.
Встреча начнется в 14.00 и продлится до 15.30. Необходима предварительная регистрация по ссылке.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»