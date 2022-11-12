Нацбиблиотека РТ приглашает казанцев в Школу книгопечатника

Со следующей неделе в Татарстане стартуют занятия Школы книгопечатника. Узнать о том, как создаются книги и проследить процесс «от идеи до выхода в свет», участники смогут в Национальной библиотеке РТ.

Событие стартует 19 ноября. Так, в 11.00 гости библиотеки вместе с художником и декоратором Мариной Шарафутдиновой попробуют проиллюстрировать произведение из альманаха «Глаголица». В полдень им расскажут, куда может обратиться начинающий автор, а в 13.00 ученики смогут узнать об истории графических техник и книжной иллюстрации. Лекцию проведет руководитель изостудии при КФУ Дарья Мельникова. Регистрация на мероприятия доступна по ссылке.

На следующий день занятия вновь стартуют с иллюстраций вместе с Мариной Шарафутдиновой (11.00). Затем в 16.30 перед гостями выступят учредители издательства нового поколения «ВВерх!» Вера Шумкова и Вера Полонская. Специалисты объяснят, как в издательстве ведется работа с новыми авторами. Зарегистрироваться для участия в событиях можно по ссылке.