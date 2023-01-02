Нацбиблиотека РТ приглашает казанцев на спектакли, экскурсию и библиоквиз по сказкам

С 2 января в Национальной библиотеке Татарстана откроется праздничная новогодняя программа. Гостей ожидают различные выставки, постановки и игровые мероприятия.

Новогодние праздники в библиотеке продлятся до 10 января. Откроют программу выставки Ильгизара Хасанова «Коллекционер» и Альфрида Шаймарданова «Темная сторона Луны». Оба события будут радовать гостей на протяжении всех праздников и разместятся соответственно в универсальном зале и выставочном пространстве у входа на террасу с левой и правой стороны.

Кроме того, каждый день на театральной площадке MOÑ в 11.00 и 13.30 будет начинаться спектакль «Дети и Эти».

2 и 3 ноября к этим событиям присоединятся экскурсия «Хранители» и библиоквиз «Сказка за сказкой». Оба дня они будут начинаться в 13.00 и 17.00 (экскурсия) и 14.00 (библиоквиз).

В библиотеке напомнили, что экскурсию «Хранители» можно оплатить по Пушкинской карте.