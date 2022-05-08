news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
8 мая 2022  05:42

Нацбиблиотека РТ представит звуковую хронику Ленинграда от 1491-го до Победы

news_top_970_100

9 мая Национальная библиотека Татарстана приглашает на показ документального фильма «Блокада». Об этом сообщается на сайте учреждения.

Полнометражная картина ориентирована на звуки: шум улиц, голоса людей, хруст снега, сигналы воздушной тревоги, взрывы и огни. Вместе с операторами Ленинградской студии кинохроники и «Лентехфильма», снимавшими блокадный Ленинград, зрители услышат, как звучал город от 1941-го до освобождения и Победы.

Вход свободный, мероприятие начнется в 15.00 в конференц-зале библиотеки.

#нацбиблиотека #кинопоказ #Блокада Ленинграда
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100