Нацбиблиотека РТ представит звуковую хронику Ленинграда от 1491-го до Победы

9 мая Национальная библиотека Татарстана приглашает на показ документального фильма «Блокада». Об этом сообщается на сайте учреждения.

Полнометражная картина ориентирована на звуки: шум улиц, голоса людей, хруст снега, сигналы воздушной тревоги, взрывы и огни. Вместе с операторами Ленинградской студии кинохроники и «Лентехфильма», снимавшими блокадный Ленинград, зрители услышат, как звучал город от 1941-го до освобождения и Победы.

Вход свободный, мероприятие начнется в 15.00 в конференц-зале библиотеки.