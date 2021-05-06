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Ру Тат
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6 мая 2021  06:31

Нацбиблиотека РТ представила виртуальную выставку «Секретные проекты Второй Мировой»

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Патентный отдел Национальной библиотеки Республики Татарстан представляет виртуальную выставку «Секретные проекты Второй Мировой».

Ученые в годы Великой Отечественной войны работали по всем научным направлениям — от математики до медицины. 23 июня 1941 года на расширенном внеочередном заседании Академии наук СССР было решено всем ее отделениям перейти на военную тематику и обеспечить всем необходимым коллективы, которые работали бы для армии и флота. 

В середине июля 1941 года началась эвакуация академических учреждений. В тылу были сформированы два главных научных центра, и первый из них — в Казани. Здесь разместились институты физико-математического, химического, технического профиля с 1884 сотрудниками, в том числе, 83 академиками и 3 членами-корреспондентами, работающими на фронт, обеспечивая прогресс военных отраслей промышленности и их продукции.

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