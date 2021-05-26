Нацбиблиотека РТ получила уникальное издание «Имена героев на карте России»

Росреестр Татарстана передал Музею-мемориалу Великой Отечественной войны и Национальной библиотеке РТ уникальное издание «Имена героев на карте России», подготовленное к 76-й годовщине Победы.

На страницах книги рассказывается о героях Великой Отечественной и героях-современниках, чьими именами названы различные географические объекты: горы, острова, бухты, хребты, мысы и т. д. На каждом развороте размещена карта с указанием географического объекта и биография героя.

Всего в сборник вошли биографии 38 легендарных личностей, среди них — уроженец Лаишевского района Воронов Рустик Борисович. Уже в 17 лет он добровольцем вступил в Красную армию, участвовал в Японской войне, выполнял особые задания по освобождению Курильских островов. В 2018 году его именем назван мыс на острове в Охотском море.

«Мы очень надеемся, что данное издание займет достойное место среди редких книг и будет востребовано у посетителей музея и читателей в библиотеке. Сейчас очень важно максимально сохранить информацию о таком значимом историческом событии, как Великая Отечественная война, и увековечить память о герое», — отметил замглавы Управления Росреестра по РТ Артем Костин.

Еще один экземпляр будет передан на родину Рустика Воронова — в библиотеку Лаишевского района, сообщает пресс-служба управления.