Нацбиблиотека РТ открыла конкурс эссе «Поперек города, или 26 минут на метро» о Казани

С чего для начинается Казань, какой она видится в будущем и какое место отводится каждому внутри нее? На такие вопросы приглашает ответить Национальная библиотека РТ, открывшая вместе с писательской мастерской для подростков «Карл у Клары» конкурс эссе «Поперек города, или 26 минут на метро».

Чтобы найти ответ на эти и другие вопросы, организаторы приглашают казанцев проехать от станции метро «Дубравная» до «Авиастроительной». На это намекает и название конкурса, ведь путь от одной до другой конечной станции занимает именно 26 минут. За это время, уверены они, можно поймать вдохновение, чтобы написать небольшое эссе, посвященное мыслям о городе и себе внутри него.

«Авторы лучших текстов получат возможность пройти обучение в писательской лаборатории мастерской „Карл у Клары“, обучение в которой начнется 11 февраля: на протяжении 10 недель студенты лаборатории будут писать собственные автобиографические рассказы, изучать основы писательского мастерства, выпустят зин и познакомятся с классными людьми», — говорится на сайте библиотеки.

Принять участие в конкурсе могут подростки от 14 до 18 лет. Эссе должно занимать не более трех листов и быть написано в прозе или стихах шрифтом Times New Roman, кегль 12. Принимаются документы в формате DOCX.

Готовое эссе необходимо отправить на электронную почту hello.carlwithclary@gmail.com с указанием ФИО и возраста.

Работы принимаются до 2 февраля, а уже спустя два дня будут названы имена победителей.