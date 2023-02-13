Нацбиблиотека РТ организует плейбек-театр и презентацию нового романа Ольги Гарталовой

17 февраля в Нацбилиотеке РТ состоится презентация новой книги Ольги Гарталовой «Дорога от тебя к тебе, или Та самая история». Мероприятие пройдет в формате плейбек-театра, сообщает пресс-служба библиотеки.

«„Дорога от тебя к тебе, или Та самая история“ — любовный роман, в котором автор словно близкая подруга рассказывает нам о своей любви. Первый поцелуй и первое разочарование, редкие встречи, письма, измены и томление по любви. Сарапул, Казань и Нью-Йорк — путешествие сквозь время, которое таит в себе неидеальную жизнь двух чужих друг для друга людей, связанных одним прошлым», — говорится в анонсе.

Плейбек — это театр импровизации. Поэтому гостей мероприятия ожидают строки из популярных песен, которые создадут эффект машины времени, перенося зрителей то в прошлое, то в настоящее. Кроме того, формат плейбека предусматривает то, что участники поделятся историями из своей жизни, а актеры тут же представят их на сцене.

Начало события запланировано на 18.30. Необходима предварительная регистрация.