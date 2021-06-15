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15 июня 2021  03:13

Нацбиблиотека РТ организовала летние тематические выставки книг в детских залах

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Национальная библиотека Татарстана организовала несколько летних тематических выставок книг для детей. 

Так, на выставке «Книжный заплыв» в подростковом зале можно ознакомиться с книгами о морских приключениях.

На выставке «Летние приклюЧтения» в зале для детей собраны увлекательные книги о лете для детей младшего школьного возраста, которые вдохновят ребят на новые открытия в эти каникулы.

Выставка «Удивительная природа» в зале для малышей представляет книги о животных, растениях и окружающей среде.

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