Нацбиблиотека РТ организовала летние тематические выставки книг в детских залах

Национальная библиотека Татарстана организовала несколько летних тематических выставок книг для детей.

Так, на выставке «Книжный заплыв» в подростковом зале можно ознакомиться с книгами о морских приключениях.

На выставке «Летние приклюЧтения» в зале для детей собраны увлекательные книги о лете для детей младшего школьного возраста, которые вдохновят ребят на новые открытия в эти каникулы.

Выставка «Удивительная природа» в зале для малышей представляет книги о животных, растениях и окружающей среде.