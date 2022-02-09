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Общество
9 февраля 2022  20:45

Нацбиблиотека РТ ограничит доступ в музыкальный зал из-за коронавируса

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Нацбиблиотека Татарстана из-за роста ковид-случаев ограничит доступ в музыкальный зал. Об этом сказано на сайте учреждения. 

«К нашему большому сожалению, из-за усложнившейся эпидемиологической ситуации мы вынуждены с 11 февраля на время приостановить доступ в музыкальный зал библиотеки», — говорится в сообщении.

При этом фонд из этой зоны останется доступным для читателей — для этого нужно предварительно оформить заказ. Работать с этими книгами можно в классическом читальном зале на втором этаже.

#нацбиблиотека рт #коронавирус
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