Нацбиблиотека РТ ограничит доступ в музыкальный зал из-за коронавируса

Нацбиблиотека Татарстана из-за роста ковид-случаев ограничит доступ в музыкальный зал. Об этом сказано на сайте учреждения.

«К нашему большому сожалению, из-за усложнившейся эпидемиологической ситуации мы вынуждены с 11 февраля на время приостановить доступ в музыкальный зал библиотеки», — говорится в сообщении.

При этом фонд из этой зоны останется доступным для читателей — для этого нужно предварительно оформить заказ. Работать с этими книгами можно в классическом читальном зале на втором этаже.