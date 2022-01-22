Нацбиблиотека приглашает юных казанцев поговорить о своих страхах, целях и мечтах

Завтра в Национальной библиотеке Татарстана состоится киномарафон «И в шутку, и всерьез». Участники мероприятия смогут посмотреть фильмы о детях, обсудить проблемы, мечты и страхи сверстников. Об этом сообщается на странице библиотеки в Instagram.

Киновстречи будут регулярными и проходить каждое воскресенье в 10.30.

«На киновстречах мы будем смотреть фильмы, в которых главные герои — дети, поразмышляем о дружбе, страхах, интернет-зависимости, семейных ценностях, целеустремленности и многом другом. 6+», — отмечается в сообщении.

Проект реализуется совместно с Фондом развития детского кино «Сотворение» при поддержке президентского фонда культурных инициатив @pfci.grants.

Для участия необходима бесплатная регистрация. Родителям она не потребуется, но необходим QR-код.