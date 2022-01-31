Нацбиблиотека РТ приглашает художников для участия в совместных проектах

Нацбиблиотека Татарстана приглашает художников и иллюстраторов стать участниками новых совместных экспериментов в сфере современного искусства. Об этом сообщается в ее Instagram.

«В сентябре 2021 года в нашей библиотеке прошел массовый каллиграфический арт-перформанс, куратором которого выступил каллиграф Айзат Мингазов @ayzat.minhaci. В создании уникального коллективного арта — триптиха „Һүә“ — „Хува“ приняли участие более 100 человек», — приводит пример библиотека.

Также написать библиотеке могут художники и иллюстраторы, которым хотелось бы выставить свои работы на ее территории.

Оставить заявку можно по ссылке.