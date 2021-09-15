Нацбиблиотека приглашает татарстанцев на всероссийский фестиваль «Умное кино»

С 20 по 26 сентября в Национальной библиотеке Татарстана будет проходить фестиваль научно-популярных фильмов «Умное кино», сообщается на странице библиотеки в Instagram.

Организатором мероприятия является российское общество «Знание». Фестиваль направлен на популяризацию научных знаний, а также привлечение внимания к развитию современной науки, культуры и технологий.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. За дни проведения мероприятия жители и гости Казани смогут увидеть 14 научно-популярных картин, в том числе «Земля леопарда, или феномен человека», «Мой папа — космонавт», «Краткое пособие по воспитанию тюленей» и другие.

За период с августа по октябрь 2021 года такие показы пройдут в шести городах России.